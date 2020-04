Il responsabile comunicazione della Lazio tuona: “Perché Federica Pellegrini può tornare ad allenarsi e Ciro Immobile e Dries Mertens no?” (Di lunedì 27 aprile 2020) Arturo Diaconale, responsabile comunicazione della Lazio, ha parlato a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo.“Il Presidente del Consiglio ha dato una vaga apertura, il Ministro dello Sport invece chiude. Un segnale del genere al Paese è preoccupante, perché dà l’impressione di essere rappresentati da gente con idee poco chiare. Il calcio viene considerato un aspetto marginale, di cui si può fare a meno, mentre è un pregiudizio che nasce dalla scarsa consapevolezza che è il calcio. Un blocco può produrre danni anche irreparabili, in alcuni casi. La preoccupazione della salute è sacrosanta, ma a questo va affiancato il fattore delle tante persone che lavorano in questo settore e quello che questo settore regala alla gente: gioia, emozioni, che servono e di cui non si può fare a meno”. Poi ... Leggi su calciomercato.napoli (Di lunedì 27 aprile 2020) Arturo Diaconale,, ha parlato a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo.“Il Presidente del Consiglio ha dato una vaga apertura, il Ministro dello Sport invece chiude. Un segnale del genere al Paese è preoccupante, perché dà l’impressione di essere rappresentati da gente con idee poco chiare. Il calcio viene considerato un aspetto marginale, di cui si può fare a meno, mentre è un pregiudizio che nasce dalla scarsa consapevolezza che è il calcio. Un blocco può produrre danni anche irreparabili, in alcuni casi. La preoccupazionesalute è sacrosanta, ma a questo va affiancato il fattore delle tante persone che lavorano in questo settore e quello che questo settore regala alla gente: gioia, emozioni, che servono e di cui non si può fare a meno”. Poi ...

