Il Re Sole di Pyongyang o "l'uomo dei cinesi". Morto Kim? Brutale sfida per la successione, sorella fatta fuori (Di lunedì 27 aprile 2020) Che cos'è successo davvero a Kim Jong-un? Sono passate più di due settimane dall'11 aprile, ultima volta in cui il dittatore della Corea del Nord è stato avvistato pubblicamente. Da allora dominano la scena un silenzio pesantissimo e tante indiscrezioni che lo vorrebbero Morto dopo un intervento chirurgico per un problema cardiovascolare. Secondo molti esperti tutto tace per motivi di successione: se Kim è davvero Morto, allora questo è il momento in cui deve essere deciso chi prenderà la guida della Corea del Nord. Kim Yo-jong, 32 anni, è la sorella minore del leader e ipotetica candidata numero uno alla successione. È noto che il dittatore nordcoreano ha tre figli, il più grande un maschio di 10 anni: la sorella potrebbe prendere sotto tutela il nipotino per guidarlo alla successione. Ma si fanno speculazioni anche su un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) Che cos'è successo davvero aJong-un? Sono passate più di due settimane dall'11 aprile, ultima volta in cui il dittatore della Corea del Nord è stato avvistato pubblicamente. Da allora dominano la scena un silenzio pesantissimo e tante indiscrezioni che lo vorrebberodopo un intervento chirurgico per un problema cardiovascolare. Secondo molti esperti tutto tace per motivi di successione: seè davvero, allora questo è il momento in cui deve essere deciso chi prenderà la guida della Corea del Nord.Yo-jong, 32 anni, è la sorella minore del leader e ipotetica candidata numero uno alla successione. È noto che il dittatore nordcoreano ha tre figli, il più grande un maschio di 10 anni: la sorella potrebbe prendere sotto tutela il nipotino per guidarlo alla successione. Ma si fanno speculazioni anche su un ...

myfemax : RT @Libero_official: Il Re Sole di Pyongyang o 'l'uomo dei cinesi'. Morto Kim Jong-un? Brutale sfida per la successione in Corea del Nord… - Noovyis : (Il Re Sole di Pyongyang o 'l'uomo dei cinesi'. Morto Kim? Brutale sfida per la successione, sorella fatta fuori )… - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Il Re Sole di Pyongyang o 'l'uomo dei cinesi'. Morto Kim Jong-un? Brutale sfida per la successione in Corea del Nord… - Libero_official : Il Re Sole di Pyongyang o 'l'uomo dei cinesi'. Morto Kim Jong-un? Brutale sfida per la successione in Corea del Nor… -