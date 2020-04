"Il razzista sei tu!". Sallusti perde la pazienza e travolge Telese in diretta. Basta balle, chi è veramente Vittorio Feltri (Di lunedì 27 aprile 2020) "Il razzista sei tu, sei razzista con Vittorio Feltri". A Non è l'Arena si parla della polemica sui meridionali innescata dalle parole del direttore di Libero, e Alessandro Sallusti lo difende a spada tratta, travolgendo con una arringa infuocata Luca Telese. "Feltri intendeva dire che i meridionali sono inferiori economicamente, e i numeri del Pil sono lì a dimostrarlo - incalza il direttore del Giornale, in collegamento con Massimo Giletti -. Sai chi è Feltri? Io l'ho conosciuto. Passa per essere ateo, ma il suo miglior amico è un prete. Sai cos'ha scritto di lui Marcello Veneziani, uomo del Sud? 'Gli rinfaccio tutto tranne essere razzista, non mi ha mai censurato'". E a Telese non resta che balbettare. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) "Ilsei tu, seicon Vittorio Feltri". A Non è l'Arena si parla della polemica sui meridionali innescata dalle parole del direttore di Libero, e Alessandrolo difende a spada tratta,ndo con una arringa infuocata Luca. "Feltri intendeva dire che i meridionali sono inferiori economicamente, e i numeri del Pil sono lì a dimostrarlo - incalza il direttore del Giornale, in collegamento con Massimo Giletti -. Sai chi è Feltri? Io l'ho conosciuto. Passa per essere ateo, ma il suo miglior amico è un prete. Sai cos'ha scritto di lui Marcello Veneziani, uomo del Sud? 'Gli rinfaccio tutto tranne essere, non mi ha mai censurato'". E anon resta che balbettare.

