Il racconto dell' infermiera barricata nella casa di riposo ' zero contagi'

Leggi su agi

(Di lunedì 27 aprile 2020) “Giorno e notte dentro la residenza, io e un'altraa dividerci tra ottanta anziani, riposando poche ore su un materasso a terra. Non uscivamo nemmeno sul balcone per non dare il cattivo esempio. Se qualcuno di loro si raffreddava, manifestando sintomi sospetti, sarebbero stati guai. Una prigione? No, ora che sono tornata ami sento in prigione. Quella eramia perché mi sentivo utile”. AntoGalluzzo racconta all'AGI la sua avventura da reality tra le muraa Domus Patrizia, ladidi Milano che ha evitatodall'esterno chiudendo dentro in 5 piani, oltre a lei e alla collega, anche tredici operatori sociosanitari e un addetto alle pulizie. Fuori un medico pronto a dettare le terapie e a entrare per qualsiasi esigenza "ma per fortuna non c'è mai stato bisogno". Inevitabili discussioni e contrasti nel ...