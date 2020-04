Il prezzo medio delle mascherine sarà di 0,38 euro. Il Governo sigla un accordo con le prime aziende italiane per 660 milioni di pezzi (Di lunedì 27 aprile 2020) Sono FAB, Marobe, Mediberg, Parmon e Veneta Distribuzione le prime aziende italiane con cui il Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha sottoscritto contratti per 660 milioni di mascherine chirurgiche ad un prezzo medio di 0,38 euro. “Desidero davvero ringraziare queste eccellenze italiane – ha detto Arcuri – che, in questo periodo di emergenza, hanno mostrato una straordinaria disponibilità, ma anche un forte senso di responsabilità nel definire il prezzo di vendita delle loro mascherine. Nessuno di questi produttori vende ad un prezzo superiore ai 50 centesimi”. “Si tratta di un primo importante passo – ha poi aggiunto il commissario Arcuri -. Stiamo contattando le altre 108 aziende italiane, incentivate grazie a ‘Cura Italia’, l’agevolazione messa in campo dal Governo per ... Leggi su lanotiziagiornale Benzina - continuano i cali : prezzo medio self 1 - 406 (Di lunedì 27 aprile 2020) Sono FAB, Marobe, Mediberg, Parmon e Veneta Distribuzione le prime aziende italiane con cui il Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha sottoscritto contratti per 660 milioni dichirurgiche ad undi 0,38. “Desidero davvero ringraziare queste eccellenze italiane – ha detto Arcuri – che, in questo periodo di emergenza, hanno mostrato una straordinaria disponibilità, ma anche un forte senso di responsabilità nel definire ildi venditaloro. Nessuno di questi produttori vende ad unsuperiore ai 50 centesimi”. “Si tratta di un primo importante passo – ha poi aggiunto il commissario Arcuri -. Stiamo contattando le altre 108 aziende italiane, incentivate grazie a ‘Cura Italia’, l’agevolazione messa in campo dalper ...

