Il Pd prepara un ‘piano per l’infanzia’ La ministra Bonetti | “Sì alla riapertura dei

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il Pdun ‘piano per l’infanzia’. Zingaretti: “Bimbi devono tornare a vita normale”. ROMA – La ‘fase 2’ è ormai alle porte ma a livello politico c’è una discussione sulla questione bambini. Le decisioni prese dal Governo non convincono molti esponenti della maggioranza tanto che il Pd è al lavoro per un piano dell’infanzia. Nei prossimi giorni il progetto dovrebbe arrivare sul tavolo del premier Conte che valuterà attentamente le misure proposte dal Nazareno. L’annuncio di Zingaretti Il piano per l’infanzia è stato annunciato da Zingaretti con un lungo post sui social. “Le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi – scrive il segretario del Pd – sono stati i primi a subire le conseguenze della pandemia con la chiusura delle scuole e la brusca ...