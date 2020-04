Il parroco che ha creato un sito per gestire la partecipazione alle Messe (Di lunedì 27 aprile 2020) In attesa che sia possibile tornare a celebrare la Messa, c'è chi si organizza e si 'porta avanti'. È il caso di Don Alberto Agnesina, parroco della parrocchia di San Francesco, alla periferia sud di Novara. Con i confratelli delle due parrocchie vicine ha organizzato un sistema per gestire, quando sarà possibile, la partecipazione in sicurezza alle celebrazioni. "Abbiamo predisposto un sito - e per gli anziani un numero verde - dove i nostri parrocchiani potranno prenotare la partecipazione alle Messe. Al raggiungimento del numero massimo, saranno invitati a scegliere un altro orario e un'altra chiesa tra quella della zona. Abbiamo calcolato, sulla base dello storico delle partecipazioni, che l'operazione è gestibile". "Avremo poi - spiega ancora don Agnesina - una serie di volontari a disposizione: misureranno la temperatura all'ingresso, ... Leggi su agi Il cardinale Becciu difende il parroco multato perchè celebrava la messa

