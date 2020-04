Il Napoli riesce a immaginarsi senza Mertens? (Di lunedì 27 aprile 2020) I mesi passano, il ritorno alla normalità lentamente si avvicina. Nelle prossime settimane, epidemia permettendo, si potrà cominciare a delineare con maggiore chiarezza il calendario che dovrebbe condurci fino alla fine della stagione. E da quel momento in poi comincerà a tutti gli effetti il calciomercato. I tempi sono quanto mai compressi e i club stanno approfittando di queste settimane per anticipare la concorrenza. Il Napoli ci arriva forte di una serie di acquisti realizzati nel mese di gennaio, ma al tempo stesso non ha ancora concluso diversi rinnovi di contratto: su tutti, quello di Dries Mertens, che sarà libero al termine dell’annata sportiva. Quindi, sarà poi il momento di discutere quelli di Zielinski ed eventualmente Milik, entrambi in scadenza nel 2021. Già nella scorsa sessione di mercato, il belga aveva ricevuto due ... Leggi su ilnapolista Sarà molto difficile la ripresa. Mertens non riesce più a stare senza Napoli ed i napoletani

Infortunio Mertens - tegola Napoli : il belga si fa male e non riesce a stare in campo (Di lunedì 27 aprile 2020) I mesi passano, il ritorno alla normalità lentamente si avvicina. Nelle prossime settimane, epidemia permettendo, si potrà cominciare a delineare con maggiore chiarezza il calendario che dovrebbe condurci fino alla fine della stagione. E da quel momento in poi comincerà a tutti gli effetti il calciomercato. I tempi sono quanto mai compressi e i club stanno approfittando di queste settimane per anticipare la concorrenza. Ilci arriva forte di una serie di acquisti realizzati nel mese di gennaio, ma al tempo stesso non ha ancora concluso diversi rinnovi di contratto: su tutti, quello di Dries, che sarà libero al termine dell’annata sportiva. Quindi, sarà poi il momento di discutere quelli di Zielinski ed eventualmente Milik, entrambi in scadenza nel 2021. Già nella scorsa sessione di mercato, il belga aveva ricevuto due ...

napolista : Il Napoli riesce a immaginarsi senza Mertens? La trattativa è in una fase di stallo e il punto di incontro non è c… - PastBenincasa : In arrivo un esercito di babà con crema pasticcera e fragoline di bosco!?? Qualcuno riesce a resistere???… - viltrio : @Lucarismi @Dischivolanti Ti direi nuova napoli dei nu guinea ma non so se si riesce a trovare il vinile. Sennò con… - 85Glamour : @MeryBri Grazie per la risposta, ero curioso, in quanto mi trovo spesso a Napoli x lavoro,,,, sn di Vico Equense !… - MicheleCinotti1 : RT @fioremarro: 60 milioni di cittadini, sotto pressione, rintanati in casa, terrorizzati da un virus che non si riesce a debellare e trova… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli riesce Il Napoli riesce a immaginarsi senza Mertens? IlNapolista Il calcio riparte ma da un binario morto

L’Italia riparte con una discreta spinta finanziaria dell’Europa. Appare ancora bloccata e confusa perché non riesce a superare i tormenti di una politica più puerile che litigiosa. Il calcio riflette ...

Ricostruita la storia di Trotula, la prima donna medico d’Europa che da Salerno insegnò al mondo

Il film è del 1957 e racconta di un’Italia in pieno boom economico che si sta tuffando nella modernità. Ciononostante, è chiaro quanto ancora la figura femminile fosse ingabbiata in precisi ruoli ed e ...

L’Italia riparte con una discreta spinta finanziaria dell’Europa. Appare ancora bloccata e confusa perché non riesce a superare i tormenti di una politica più puerile che litigiosa. Il calcio riflette ...Il film è del 1957 e racconta di un’Italia in pieno boom economico che si sta tuffando nella modernità. Ciononostante, è chiaro quanto ancora la figura femminile fosse ingabbiata in precisi ruoli ed e ...