Il ministro Bellanova boccia il piano del governo per la Fase 2 (Di lunedì 27 aprile 2020) Non è affatto soddisfatta la ministra Teresa Bellanova delle decisioni del Consiglio dei ministri sulla Fase 2: “Ci aspettavamo onestamente un'operazione più coraggiosa: si poteva, si doveva osare di più” dice in un'intervista a la Repubblica nella quale puntualizza: “fino a quando non ci sarà il vaccino la situazione non cambierà di molto”. Per poi indicare la strada che “non è continuare a chiudere ma saper convivere col virus”. La titolare del dicastero dell'Agricoltura sostiene infatti che se il punto è la distanza sociale e i dispositivi di sicurezza, “allora bisognerà lavorare su quelli”, e cioè “garantire una nuova organizzazione del lavoro in sicurezza, nuove modalità per il trasporto pubblico” ma “non si può continuare a bloccare il ... Leggi su agi Cia Puglia ringrazia il Ministro Bellanova per le parole importanti e l’impegno concreto verso l’agricoltura

Coronavirus - il ministro Bellanova “La nostra Costituzione rivendica il diritto al cibo”

Vince la linea della paura, chiamata, per renderla più gradevole, della prudenza. Il ministro della Sanità Roberto Speranza e quello per gli Affari regionali Francesco Boccia nella concitata riunione ...

Boccia: “Con meno contagi, più aperture. Le Regioni non possono decidere da sole”

«Sì, questi due mesi hanno cambiato la storia del mondo e del paese: noi lavoriamo con la massima dedizione possibile, sapendo che abbiamo una responsabilità enorme. Quindi ne siamo perfettamente cons ...

