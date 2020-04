Il mercato dell’arte ai tempi del Covid (Di lunedì 27 aprile 2020) Come nella fiaba danese “I vestiti nuovi dell’imperatore”, il Sistema-Arte sta svelando i suoi più intimi e nascosti meccanismi presentandosi come uno sfarzoso congegno globalizzato morbosamente dipendente da biennali, fiere ed aste, a reale sostegno di un ridotto gruppo di persone che ne gestiranno ancora per molto le sorti. L’inatteso coronavirus ha agito come il bambino che nel racconto di Andersen grida che il re è nudo, fermando tutto e ristabilendo un assetto orizzontale in quello che all’apparenza si presenta come un sistema inclusivo, ma che in verità non lo è mai stato. Il tourbillon esasperante di eventi globali se da un lato ha contribuito ad ampliare l’offerta culturale dall’altro ha concorso a svilirla, offuscando la capacità di registrare, sostenere e sedimentare intellettualmente linguaggi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 aprile 2020) Come nella fiaba danese “I vestiti nuovi dell’imperatore”, il Sistema-Arte sta svelando i suoi più intimi e nascosti meccanismi presentandosi come uno sfarzoso congegno globalizzato morbosamente dipendente da biennali, fiere ed aste, a reale sostegno di un ridotto gruppo di persone che ne gestiranno ancora per molto le sorti. L’inatteso coronavirus ha agito come il bambino che nel racconto di Andersen grida che il re è nudo, fermando tutto e ristabilendo un assetto orizzontale in quello che all’apparenza si presenta come un sistema inclusivo, ma che in verità non lo è mai stato. Il tourbillon esasperante di eventi globali se da un lato ha contribuito ad ampliare l’offerta culturale dall’altro ha concorso a svilirla, offuscando la capacità di registrare, sostenere e sedimentare intellettualmente linguaggi ...

ufofabrik : RT @ArtVerona: 'Mercato dell’arte in quarantena. Pensieri e previsioni di Stefano Raimondi' su @Artslifetweet - gscibona71 : Mercato dell’arte in quarantena. Pensieri e previsioni di Benedetta Spalletti e Lodovica Busiri Vici, Vistamare | V… - tackleduro : RT @duppli: Juve -fosse per #Sarri il futuro numero9 non sarebbe un giocatore alla #Icardi. Ma il Mister non fa il mercato, come per #Rabi… - duppli : Juve -fosse per #Sarri il futuro numero9 non sarebbe un giocatore alla #Icardi. Ma il Mister non fa il mercato, co… - Tartagliaarte : Mercato dell’arte e cyber-crimini: quanto siamo preparati (e al sicuro)? -

Ultime Notizie dalla rete : mercato dell’arte Carburanti, così crollano i consumi (-60%) ma non i prezzi Il Sole 24 ORE