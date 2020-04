Il Mark Caltagirone del Coronavirus: il misterioso caso del medico Andrea Salvi (Di lunedì 27 aprile 2020) Andrea Salvi, il misterioso caso del Mark Caltagirone del Coronavirus Catfishing ai tempi del Coronavirus. Per speculare sulla drammaticità del momento, ingannando persone sensibili tramite i social. Protagonista un fantomatico, affascinante medico di 40 anni, Andrea Salvi, originario di Torino ma impegnato “al fronte” in un pronto soccorso di Parigi; con un profilo Facebook molto attivo (da anni, peraltro) e una foto posata in bianco e nero da gran figo. Improvvisamente, dieci giorni fa, Andrea comunica ai suoi followers – ma soprattutto alle sue tante followers, sia pubblicamente che in messaggi privati – di aver contratto il Covid-19 sul lavoro, ma che ne uscirà “più forte di prima”. Nell’arco di una settimana, però, accade l’irreparabile: la sorella Lucia avvisa le amiche di Andrea via Facebook e WhatsApp: ... Leggi su tpi Pamela Prati si confessa dopo lo scandalo Mark Caltagirone : ”Ho pochissimi amici”

