Il governo ci ripensa. Verso il sì alle visite agli "affetti stabili" (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Dpcm apre dal 4 maggio la possibilità delle visite ai congiunti. agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. Tra i prossimi congiunti non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole. Il governo, secondo quanto si apprende, sarebbe intenzionato ad estendere la definizione di 'congiunto' anche ai conviventi, ai fidanzati e agli affetti stabili. Il Dpcm, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, vieta ancora le messe, ma introduce novità per i funerali: "Sono sospese - si legge nel Dpcm - le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a ... Leggi su agi Fase 2 - protesta dei vescovi per lo stop alle messe. Il governo ci ripensa

Coronavirus : il governo prima annuncia la chiusura di scuole e università da domani al 15 marzo e poi ci ripensa (Di lunedì 27 aprile 2020) Il Dpcm apre dal 4 maggio la possibilità delleai congiunti.effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. Tra i prossimi congiunti non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole. Il, secondo quanto si apprende, sarebbe intenzionato ad estendere la definizione di 'congiunto' anche ai conviventi, ai fidanzati e. Il Dpcm, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, vieta ancora le messe, ma introduce novità per i funerali: "Sono sospese - si legge nel Dpcm - le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a ...

fisco24_info : Il governo ci ripensa. Verso il sì alle visite agli 'affetti stabili': Il Dpcm apre dal 4 maggio la possibilità del… - Agenzia_Italia : #Fase2 Il governo ci ripensa. Verso il sì alle visite agli 'affetti stabili' - Destradipopolo : DOPO LA PROTESTA DEI #VESCOVI PER LO STOP ALLE MESSE IL #GOVERNO CI RIPENSA E STUDIA UN PROTOCOLLO DI SICUREZZA GL… - Open_gol : Dopo la protesta dei vescovi, il governo apre uno spiraglio per la ripresa delle messe. Ma gli esperti restano cont… - Notiziedi_it : Fase 2, protesta dei vescovi per lo stop alle messe. Il governo ci ripensa -

Ultime Notizie dalla rete : governo ripensa Fase 2, protesta dei vescovi per lo stop alle messe. Il governo ci ripensa Open Covid Pescara: “La giunta Masci non integra i fondi per le famiglie”

Pescara. “Dopo gli annunci di inizio emergenza, la giunta Masci ci ripensa e decide di non integrare più, con il bilancio comunale, i fondi ricevuti dal governo nazionale per aiutare le famiglie nella ...

Il governo ci ripensa. Verso il sì alle visite agli "affetti stabili"

Dopo le proteste, l'esecutivo sarebbe orientato a estendere anche ai fidanzati la definizione di "congiunti", ovvero le persone che dopo il 4 maggio sarà possibile visitare nella propria regione di re ...

Pescara. “Dopo gli annunci di inizio emergenza, la giunta Masci ci ripensa e decide di non integrare più, con il bilancio comunale, i fondi ricevuti dal governo nazionale per aiutare le famiglie nella ...Dopo le proteste, l'esecutivo sarebbe orientato a estendere anche ai fidanzati la definizione di "congiunti", ovvero le persone che dopo il 4 maggio sarà possibile visitare nella propria regione di re ...