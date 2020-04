Il Giornale: il 64% degli italiani è contrario alla ripresa del calcio (Di lunedì 27 aprile 2020) La voglia di campionato non sembra essere in cima alle priorità degli italiani. Lo scrive Il Giornale, che chiama in causa un sondaggio secondo il quale il 64% della popolazione si è detto contrario ad un ritorno in campo della Serie A. “Secondo un sondaggio il 64% degli italiani si è detto contrario a un ritorno immediato alla normalità del pallone, anche se il governo è ormai orientato a far ripartire gli allenamenti dopo il 19 maggio”. La gente vuole uscire, andare al mare o rivedere amici e parenti, ma – pare – rivedere i calciatori in campo non interessa. Sono tanti quelli che, o perché contagiati o perché alle prese con amici e parenti positivi o, peggio, deceduti, non hanno affatto voglia di un ritorno al calcio. “Insomma, il calcio sembra finito proprio in un angolo”. È un po’ la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 aprile 2020) La voglia di campionato non sembra essere in cima alle priorità. Lo scrive Il, che chiama in causa un sondaggio secondo il quale il 64% della popolazione si è dettoad un ritorno in campo della Serie A. “Secondo un sondaggio il 64%si è dettoa un ritorno immediatonormalità del pallone, anche se il governo è ormai orientato a far ripartire gli allenamenti dopo il 19 maggio”. La gente vuole uscire, andare al mare o rivedere amici e parenti, ma – pare – rivedere i calciatori in campo non interessa. Sono tanti quelli che, o perché contagiati o perché alle prese con amici e parenti positivi o, peggio, deceduti, non hanno affatto voglia di un ritorno al. “Insomma, ilsembra finito proprio in un angolo”. È un po’ la ...

