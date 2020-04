Il gelato al cocco senza gelatiera | zucchero e lattosio | una delizia!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ilal: unaIlche ti stiamo per presentare è di quelli che ti possono trasportare magicamente da casa tua alla spiaggia. Solo con la fantasia, per il momento (per i noti e ovvi motivi), ma più avanti, chissà, anche sul serio. Ilal: unaLa cosa più divertente di questa ricetta, tra l’altro, è che non richiede néné una macchina per fare il. In altre parole, è semplicissima da realizzare. Gli ingredienti Gli ingredienti che sono necessari per la preparazione di questa irresistibile ricetta sono questi: due tazze di latte di; una tazza di crema alnon zuccherata; la polpa di una noce di; un cucchiaino di estratto di vaniglia; mezza tazza digrattugiato, per la guarnizione. Tra ...