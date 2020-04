Il discorso di Conte ha confuso Antonella Clerici ma non è l’unica Foto

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ogni conferenza del presidenteè molto attesa e ieri sera abbiamo ascoltato tutti il suopensando già a una Fase 2;un attimo dopo ha espresso con un tweet il suo pensiero (). Come tanti altri la conduttrice era confusa; appena finito ilnon ha capito molto e ha commentato subito chiedendo aiuto o forse semplicemente delusa da quello che in realtà aveva ben capito. Le battute si sprecano sul web, c’è chi scherza e chi è davvero arrabbiato, chi sdrammatizza e chi è del tutto d’accordo con la linea scelta dal governo. La realtà è che molti credevano che dal 4 maggio avrebbero avuto più libertà e l’aspettativa è andata in contrasto con le parole di. Vero che i dettagli e le spiegazioni sono state poche ma è anche vero che ha reso noto ...

Capezzone : Mio commento al discorso di #Conte ...con due giorni di anticipo. Essere buoni profeti è facile in Italia: basta pr… - MediasetTgcom24 : Test, tamponi, scuola, bambini: i grandi assenti del discorso di Conte sulla Fase 2 #giuseppeconte… - DjChiamaItalia : Quello che abbiamo capito del discorso di Conte - magdulka64 : RT @bubinoblog: Picco di 13.300.000 (40,8%) per il discorso di #Conte nel solo #Tg1. #AscoltiTv - mayafoxqua_m : RT @sole24ore: Che fine ha fatto Immuni? L'App sparisce dal discorso di Conte e si intensificano i misteri -

Ultime Notizie dalla rete : discorso Conte

Discorso Conte, tutte le "dimenticanze" nel nuovo Dpcm: test, tamponi, scuole, bimbi, aziende e app Immuni, tutti i temi "elusi". Come sarà vera fase 2?Una sola parola per definire il discorso del Presidente del Consiglio Conte che, ieri sera, in conferenza stampa in diretta TV, ha illustrato largamente i punti salienti della Fase 2 relativa alla ges ...