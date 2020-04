Il coronavirus spacca Stato e Chiesa (Di lunedì 27 aprile 2020) La fase 2 dell’emergenza coronavirus apre un solco tra lo Stato e la Chiesa. La CEI guida l’attacco al mondo della politica. Stato e Chiesa di nuovo contro. O meglio, politica e religione non sono propriamente in sintonia sulla gestione della fase 2 dell’emergenza coronavirus. Il nodo è quello delle celebrazioni liturgiche. Le messe. La CEI chiede di poter riaprire le porte delle chiese, ovviamente nel rispetto delle norme per il contenimento del coronavirus. Per il governo è presto. Niente concessioni alla Chiesa nelle prime settimane della fase 2, ‘passano’ solo i funerali blindati Conte la ha detto con dispiacere, forse anche un leggero velo di imbarazzo, in occasione della conferenza stampa del 26 aprile durante la quale ha fatto il punto sulla ripartenza. Il braccio di ferro iniziato nei giorni scorsi si è concluso con un ... Leggi su newsmondo Coronavirus - anche le ballerine di can-can del Moulin Rouge si allenano a casa : spaccate e verticali si fanno in soggiorno e in giardino

Il Coronavirus ha spaccato l’Italia in due : drammatico aumento della mortalità al Nord - il Centro-Sud resta ai margini della pandemia [DATI - GRAFICI e TABELLE]

Il Parlamento europeo approva i Recovery bond. Governo e opposizione si spaccano di nuovo

Ducati, Whirlpool, Fca: tra mascherine e termoscanner, tornano gli operai alle fabbriche

Nel gruppo del bianco, operativo a Napoli, si sono visti in mattinata operai in fila verso i tornelli della fabbrica, con i distanziatori a segnare la distanza di sicurezza tra un ...

