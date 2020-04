Il coronavirus potrebbe provocare ictus anche tra i giovani (Di lunedì 27 aprile 2020) (immagine: Getty Images)Dagli Stati Uniti i neurologi lanciano l’allarme: l’infezione da coronavirus Sars-Cov-2 può provocare sintomi neurologici importanti (come disturbi dello stato di coscienza, crisi epilettiche e ictus) anche tra i giovani. Ci sarebbe infatti un insolito numero di casi di ictus tra persone tra i 30 e i 50 anni, senza nessun fattore di rischio. Sebbene i dati siano preliminari e non dimostrino ancora un nesso di causa-effetto, dal Mount Sinai’s Cerebrovascular Center ritengono che i sospetti siano fondati e i ricercatori si preparano a pubblicare le osservazioni raccolte durante l’epidemia di Covid-19. Sospetti da Oltreoceano In un articolo del Washington Post, il direttore del Mount Sinai’s Cerebrovascular Center J Mocco ha reso nota la prossima pubblicazione sulla rivista New England Journal of Medicine di un documento in cui ... Leggi su wired Coronavirus - il monito dell’infettivologo Massimo Galli : “Abbiamo chiuso il virus in casa - ed ora la circolazione potrebbe diventare ridisseminazione”

