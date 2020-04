Il Coronavirus non ferma la violenza sulle donne | tre arresti e cinque denunce

Leggi su 2anews

(Di lunedì 27 aprile 2020) Cronaca di Napoli: l’emergenza Covid 19 nonladi genere, con i Carabinieri che nell’ultima settimana hanno arrestato 3 persone (denunciandone altre 5) per violenze e maltrattamenti in famiglia. L’emergenzanonladi genere. 3 le persone arrestate e 5 quelle denunciate dai Carabinieri nell’ultima settimana per violenze e maltrattamenti in famiglia. Ha 63 anni ed è già noto alle ffoo l’uomo arrestato a Pomigliano dai Carabinieri della locale stazione. Ha insultato e minacciato la moglie e le due figlie al culmine di una lite scoppiata per motivi banali. Allertati dai familiari i carabinieri hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione e l’hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. E’ ora in attesa di giudizio. Dalla denuncia presentata dalla moglie e dalle figlie sono emersi altri ...