Il Commissario Montalbano in replica su Rai 1 | Trama e Cast de “Il giro di boa”

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 27 aprile 2020) Ilcontinua ad essere un appuntamento fisso ogni lunedì in questa quarantena durante la pandemia da coronavirus. Dopo gli ottimi ascolti tv c’è “Il gioco delle tre carte” stasera si torna un anno indietro, infatti va in onda “Ildi boa” che i fan hanno visto per la prima volta sul piccolo schermo nel settembre 2005. In un primo momento sarebbe dovuto andare in onda “Le ali della sfinge”, ma stamattina la Rai ha comunicato il cambio di episodio. Andiamo a scoprire insieme lade “Ildi boa” L’appuntamento con Ilcontinuerà tutti i lunedì fino al 18 maggio, settimana prossima toccherà a “Il campo del vasaio” andato in onda per la prima volta nel 2011. Ladegli episodi delin ...