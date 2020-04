Il Commissario Montalbano Anticipazioni 27 aprile | quel bambino che ricorda Francois

lorisfrat : La pasta con le sarde! Feci vacanza in Sicilia proprio per mangiare quella, i cannoli e gli arancini!!! E mi sono..… - GretaPasini : RT @Uncino: 'Io? Io non pensu chiù nienti, Commissario. Troppu tintu è diventato lu munnu.' Quando lessi questa frase la prima volta, amm… - mvb66 : Sto Guardando Il Commissario Montalbano - Il giro di boa in onda su Rai 1 - Nel corso della sua consueta nuotata… - autarkeya1943 : @CavaleraDaniele @nzingaretti Come per tutto il resto della sua attività. Il nicolino ridens alla guida di una regi… - SheridanBird : Quando Commissario Montalbano parla con qualcuno che ha piu' di 60 anni io ho un forte bisogno dei sottotitoli -

Commissario Montalbano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Commissario Montalbano