Il calendario della fase 2: cosa si potrà fare e quando (Di lunedì 27 aprile 2020) Emergenza coronavirus, il calendario della fase 2: cosa si potrà fare a partire dal prossimo 4 maggio. Nella serata del 26 aprile il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato il calendario della fase 2, tutte le tappe che dovrebbero riportare alla riapertura (quasi) completa del Paese dopo il lockdown. Riapertura lenta e progressiva La riapertura è progressiva e forse meno rapida di quanto auspicato da tanti commercianti e dalle opposizioni, che hanno puntato il dito contro il governo chiedendo di poter uscire e tornare a lavorare. cosa si può fare dal 27 aprile Va detto in verità che i primi cambiamenti si registrano nella giornata del 27 aprile, quando riaprono i battenti aziende strategiche, industriali e produttive che esportano all'estero oltre che alcuni settori dell'edilizia. cosa si può fare dal 4 ...

