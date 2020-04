Il calcio europeo è sull’orlo del collasso (Di lunedì 27 aprile 2020) «Se non giochiamo a porte chiuse il prima possibile, non ha senso parlare se dovremmo giocare un campionato con 18 o 20 squadre, perché non avremo più nemmeno 20 squadre professionistiche». Christian Seifert non è un polemista esperto nell’uso di frasi choc per attirare l’attenzione del pubblico, è il Ceo della Deutsche Fußball Liga, il campionato di calcio tedesco. In Inghilterra usa toni forti anche Greg Clarke, capo della Federcalcio inglese, che teme «perdite finanziare per i club e persino delle divisioni a causa del crollo finanziario». La crisi del coronavirus ha colpito frontalmente un modello economico relativamente stabile. Per quanto riguarda le entrate, i club professionistici europei hanno generato entrate per 21,1 miliardi di euro, un aumento di cinque volte in 20 anni. Certo, questa performance è ... Leggi su linkiesta UEFA - tre giorni di incontri per far ripartire il calcio europeo

A quota 22 partite potenziali da giocare ci sono Basilea, ma soprattutto Inter. I nerazzurri di Antonio Conte, infatti, sono ancora in ballo in tutte e tre le competizioni: Serie A, Europa League e Co ...

che replica così all'onorevole Roberta Schillaci del M5S che venerdì in una nota aveva affermato che "il governo regionale ha decretato la morte dello sport, zero euro in finanziaria" e che "non ...

