I ragazzi della Terza C | gli attori del telefilm ricordano Claudio Risi (Di lunedì 27 aprile 2020) È morto il 26 aprile scorso il celebre regista Claudio Risi, che ha dato vita ad una delle serie tv cult degli anni ’80 nel nostro Paese, intitolata I ragazzi della 3ª C, uno dei telefilm italiani che è stato replicato più volte sulle reti Mediaset. Ci ha lasciato all’età di 71 anni il regista … L'articolo I ragazzi della Terza C gli attori del telefilm ricordano Claudio Risi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Addio al fratello di Marco Risi | Si spegne Claudio Risi il regista de I Ragazzi della 3 C

Chi era Claudio Risi - regista de “I ragazzi della 3ª C”

Morto Claudio Risi - figlio di Dino Risi e regista de “I ragazzi della 3ª C” (Di lunedì 27 aprile 2020) È morto il 26 aprile scorso il celebre regista, che ha dato vita ad una delle serie tv cult degli anni ’80 nel nostro Paese, intitolata I3ª C, uno deiitaliani che è stato replicato più volte sulle reti Mediaset. Ci ha lasciato all’età di 71 anni il regista … L'articolo IC glidelproviene da www.meteoweek.com.

BeppeSala : Buongiorno Milano, da Palazzo Marino. Oggi, Festa della #Liberazione, ho scritto una lettera ai bambini e ai ragazz… - Roberto_Fico : La Camera donerà i propri pc a quegli studenti che non hanno la possibilità di provvedere da soli per seguire la di… - MinisteroSalute : ?????Nasce 'Gioca con la #Polizia!': le attività on line per bambini e ragazzi con i super eroi della legalità ??Ogni… - SFormichini : RAGAZZI/E DELLA CITTA DI LIVORNO USCITE IN STARDA CHE POI NON POSSIAMO FARE PIU NULLA, TUTTI A DIRE FUORI PER LE ST… - paola_saluzzi : RT @orasolaretv2000: #Cene prov. di Bergamo. Dopo aver radunato una squadra di dieci ragazzi, ha iniziato con la distribuzione di cibo e me… -