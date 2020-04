I Miss the Office, il sito per chi sente la mancanza dei rumori dell'ufficio (Di lunedì 27 aprile 2020) Lo squillo dei telefoni, la collega che picchietta nervosamente sulla tastiera come se dovesse ammazzarla, quello delle risorse umane che fischietta Despacito dalle 9 alle 18. I rumori dell'ufficio, ammettiamolo, sono spesso e volentieri una condanna resa drammaticamente universale dalla diffusione incontrollata dell'open space. Eppure in queste settimane di quarantena in smart working, rinchiusi nelle nostre camerette nel più totale silenzio o con il sottofondo dei bambini che ridacchiano davanti alla settecentesima replica di Masha e Orso, anche quei dannati rumori – in fondo – ci mancano come l'ossigeno. La soluzione, per fortuna, arriva ancora una volta da quel limbo tra genialità e follia che è il web, e in particolare dall'agenzia tedesca Kids che ha deciso di svelare al mondo la piattaforma che ci farà scendere una lacrimuccia di nostalgia: ... Leggi su gqitalia iMissTheOffice - il sito che riproduce i rumori tipici di un ufficio

The Wrong Missy : il trailer del nuovo film di David Spade

The President Is Missing - dalla penna di Bill Clinton un thriller fantapolitico con Ann Dowd e Paul Adelstein (Di lunedì 27 aprile 2020) Lo squillo dei telefoni, la collega che picchietta nervosamente sulla tastiera come se dovesse ammazzarla, quelloe risorse umane che fischietta Despacito dalle 9 alle 18. I, ammettiamolo, sono spesso e volentieri una condanna resa drammaticamente universale dalla diffusione incontrollata'open space. Eppure in queste settimane di quarantena in smart working, rinchiusi nelle nostre camerette nel più totale silenzio o con il sottofondo dei bambini che ridacchiano davanti alla settecentesima replica di Masha e Orso, anche quei dannati– in fondo – ci mancano come l'ossigeno. La soluzione, per fortuna, arriva ancora una volta da quel limbo tra genialità e follia che è il web, e in particolare dall'agenzia tedesca Kids che ha deciso di svelare al mondo la piattaforma che ci farà scendere una lacrimuccia di nostalgia: ...

j0nnypeterson : Miss You (The Rolling Stones) é a musica - AnnaaaGreys : Day 29: “character you miss the most” Meritava di meglio... Ci manchi già Melendez. - the_bress : @pgn_chiara @Miiissc_ @rosydc_ Assolutamente siiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!! Team Miss C-Marina! ?? - dphyllgryxx : i miss jonghyun so much the ult social media stalker shdjsjdjhd - ilovefructose : A. 1. Stella 2. Stella, Stell, Stellita, Miss Kitty, Stellabella, Stellbell, Bellstell, baby B. 1. Luna 2. Luna, Lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Miss the Ricreare i rumori da ufficio con il sito I Miss the Office PcProfessionale.it Confermato l'inserimento di "Miss Italia" nel palinsesto di Raiuno

Patrizia Mirigliani ha poi riferito di aver concluso un accordo triennale con la città di Montecatini, e che presto darà il via ai lavori per la 72.a edizione di Miss Italia insieme al capostruttura ...

Quando ad Agropoli c’erano i Dancing

Il primo dancing ad aprire le danze fu, nel 1946, il Lido Azzurro di Raffaele Garritano che inaugurò la stagione delle miss con Miss Agropoli e Miss Cilento. Davanti ad una attenta giuria, composta di ...

Patrizia Mirigliani ha poi riferito di aver concluso un accordo triennale con la città di Montecatini, e che presto darà il via ai lavori per la 72.a edizione di Miss Italia insieme al capostruttura ...Il primo dancing ad aprire le danze fu, nel 1946, il Lido Azzurro di Raffaele Garritano che inaugurò la stagione delle miss con Miss Agropoli e Miss Cilento. Davanti ad una attenta giuria, composta di ...