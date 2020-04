Humble Bundle ha raccolto oltre 6 | 5 milioni di dollari per la lotta al Coronavirus

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 27 aprile 2020) Diverse settimane fa,si unì allacontro il(COVID-19) con l'Conquer COVID-19. Completo di titoli come Hollow Knight, Wizard of Legend, The Witness, Undertale e così via, i proventi del pacchetto sono stati donati a enti di beneficenza come Medici senza frontiere, Direct Relief e molti altri. Di recenteha annunciato che$ 6,5sono stati raccolti grazie al.In totale sono stati venduti208.000. Ricevendo circa 1,5diin donazioni, Medici senza frontiere ha parlato dell'impatto del programma che "consentirà ai nostri team di avviare piani di emergenza per aiutare a contenere la diffusione del COVID-19 nelle comunità più colpite, di prendersi cura dei pazienti infetti e di rispondere alle conseguenze della pandemia sui sistemi sanitari ...