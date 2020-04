“Ho esagerato…”. Paola Perego rompe il silenzio dopo il grave infortunio. Cosa è successo alla conduttrice tv (Di lunedì 27 aprile 2020) Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi della foto pubblicata dalla conduttrice televisiva Paola Perego, la quale si era immortalata su Instagram con la mascherina sul volto e soprattutto con due stampelle che la aiutavano a camminare. La donna ha riportato un serio infortunio, più precisamente una lesione femorale. E qualche ora fa è scesa maggiormente nei dettagli, spiegando Cosa le sia accaduto durante questa quarantena trascorsa tra le mura della sua abitazione. La distrazione al quadricipite è stata provocata da un’attività che stava svolgendo in casa. La Perego ha risposto a numerose domande dei suoi follower sul popolare social newtork e ad uno che le aveva chiesto Cosa fosse successo, ha detto: “Ho una lesione femorale, me la sono fatta facendo yoga, ho esagerato”. Infatti, per tenersi in forma, la presentatrice di 54 anni è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 aprile 2020) Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi della foto pubblicata dalla conduttrice televisiva, la quale si era immortalata su Instagram con la mascherina sul volto e soprattutto con due stampelle che la aiutavano a camminare. La donna ha riportato un serio, pi&u; precisamente una lesione femorale. E qualche ora fa &e; scesa maggiormente nei dettagli, spiegandole sia accaduto durante questa quarantena trascorsa tra le mura della sua abitazione. La distrazione al quadricipite &e; stata provocata da un’attivit&a; che stava svolgendo in casa. Laha risposto a numerose domande dei suoi follower sul popolare social newtork e ad uno che le aveva chiestofosse, ha detto: “Ho una lesione femorale, me la sono fatta facendo yoga, ho esagerato”. Infatti, per tenersi in forma, la presentatrice di 54 anni &e; ...

zazoomnews : “Ho esagerato…”. Paola Perego rompe il silenzio dopo il grave infortunio. Cosa è successo alla conduttrice tv -… - frenchigg : @Giusepp35852575 @Mov5Stelle @Bulla_Adriano Scusa, in effetti ho esagerato. Il criceto scientificamente ha dimostra… - talientae : Dite che ho esagerato -? - IDirettore2 : @flaviadibenedet No vabbè, ho esagerato. Ma è stata l'unica volta che me l'hanno chiesto...e a dir la verità sono impazzito! Ahahaha - VoltoMatte : @hypnos_private ho usato un casino di biglietti all'inizio del gioco per portarmi avanti ma ho esagerato -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho esagerato…”