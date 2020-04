Higuain | il papà rivela | Gonzalo ha già deciso il suo futuro

(Di lunedì 27 aprile 2020) L'attaccante della Juventus,, si trova ancora in Argentina. Il calciatore è ancora legato al club bianconero per un altro anno e mezzo. Dove andrà l'ex Napoli? Resterà a Torino oppure deciderà di cambiare squadra provando magari una esperienza all'estero? A fare chiarezza è il;. Jorgeha parlato così a LM Nequén: Dove andrànella prossima stagione? "Voglio fare chiarezza suldi: il Pipita resterà alla Juventus anche perché ha ancora un anno e...

Ultime Notizie dalla rete : Higuain papà

