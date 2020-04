Hellblade: Senua's Sacrifice dà l'addio a Jenny Esson: la consulente per salute mentale coinvolta nel gioco sconfitta dal Coronavirus (Di lunedì 27 aprile 2020) Jenny Esson, uno dei medici professionisti consultati da Ninja Theory per lo sviluppo di Hellblade Senua's Sacrifice, è deceduta a causa del Coronavirus (COVID-19) all'età di 45 anni. Lo studio ha annunciato la sua scomparsa attraverso Twitter.Esson in passato ha lavorato presso una struttura dedicata all'aiuto di pazienti con problemi di salute mentale e ha aiutato Ninja Theory a sviluppare l'acclamato Hellblade.Leggi altro... Leggi su eurogamer Epic Games acquisisce Cubic Motion - la compagnia dietro le animazioni facciali di God of War e Hellblade : Senua's Sacrifice (Di lunedì 27 aprile 2020), uno dei medici professionisti consultati da Ninja Theory per lo sviluppo di's, è deceduta a causa del Coronavirus (COVID-19) all'età di 45 anni. Lo studio ha annunciato la sua scomparsa attraverso Twitter.in passato ha lavorato presso una struttura dedicata all'aiuto di pazienti con problemi dimentale e ha aiutato Ninja Theory a sviluppare l'acclamato.Leggi altro...

Eurogamer_it : Jenny Esson, medico coinvolto in #Hellblade, scompare a 45 a causa del #Coronavirus. - Asgard_Hydra : Jenny Esson è morta, era la consulente per la salute mentale di Hellblade: Senua’s Sacrifice - Multiplayerit : Jenny Esson è morta, era la consulente per la salute mentale di Hellblade: Senua’s Sacrifice - myreviews_it : È morta Jenny Esson, la consulente per la salute mentale per Hellblade Senua's Sacrifice - - GamingToday4 : Jenny Esson è morta, era la consulente per la salute mentale di Hellblade: Senua’s Sacrifice -

Ultime Notizie dalla rete : Hellblade Senua Hellblade: morta Jenny Esson, consulente per la salute mentale Everyeye Videogiochi Ninja Theory piange una consulente di Hellblade morta per COVID-19

"Jen, una delle nostre partner con esperienze vissute, è stata un raggio di sole, ci ha insegnato la potenza della speranza in momenti difficili".

Hellblade: morta Jenny Esson, consulente per la salute mentale

Jenny Esson, ricercatrice specializzata in patologie mentali, è scomparsa all'età di 45 anni a causa di complicazioni legate al COVID-19.

"Jen, una delle nostre partner con esperienze vissute, è stata un raggio di sole, ci ha insegnato la potenza della speranza in momenti difficili".Jenny Esson, ricercatrice specializzata in patologie mentali, è scomparsa all'età di 45 anni a causa di complicazioni legate al COVID-19.