Guida al cambio IBAN per la domanda bonus 600 euro INPS | passaggi ufficiali

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) La procedura delper la600dell'è effettiva dal weekend appena trascorso. L'annuncio della possibilità è stato dato sabato 25 aprile ma ora l'ente previdenziale ha messo a punto anche una praticaper effettuare il verodati associato al proprio profilo. Come pure già raccontato, ilper la600si rende necessario per tutti coloro che hanno fornito erroneamente all'i propri estremi del conto in banca (per errore di digitazione ad esempio) ma anche per tutti coloro che hanno ad esempio fornito i dati di un conto non intestato allo stesso nominativo che fa richiesto dell'aiuto previsto dal Cura Italia. La modifica dei dati, in entrambi i casi, si fa necessaria subito perché le domande stesse resteranno "in attesa di esito" fino ai cambiamenti necessari. L'esatta ...