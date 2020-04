GREY’S ANATOMY 16, anticipazioni puntata di lunedì 27 aprile su Fox Life (Di lunedì 27 aprile 2020) In vista dell’imminente Season Finale della sedicesima stagione previsto su Fox Life il prossimo 11 maggio, Grey’s ANATOMY continua la sua messa in onda italiana con il diciannovesimo episodio intitolato L’amore della mia vita (Love of my Life), in onda stasera, lunedì 27 aprile 2020, alle ore 22 in lingua originale. Di seguito le anticipazioni della puntata.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 28 aprile 2020Grey’s ANATOMY: “L’amore della mia vita”, spoiler episodio Richard, Maggie, Teddy e Cormac prendono parte a un convegno sulle operazioni chirurgiche nella soleggiata e calda Los Angeles. Un’occasione che metterà i nostri medici di fronte ai loro fantasmi interiori (e non solo). La malattia che ha colpito Richard Webber sarà purtroppo protagonista di questa nuova puntata. Per il chirurgo ... Leggi su tvsoap Ufficiale il destino di Richard Webber in Grey’s Anatomy - raccontato dall’attore James Pickens Jr.

