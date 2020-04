Gravina: «Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza» (Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente della FIGC Gravina ha espresso le proprie considerazioni in merito al futuro del calcio italiano Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato la situazione legata al calcio italiano: «Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e basta. Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni. Abbiamo sempre affermato di voler ripartire quando ci sarebbero state le condizioni e l’orizzonte prospettato dal Governo ci consente di farlo. Siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso perché è seria e responsabile, l’unica che persegue l’interesse generale del sistema e quello più complessivo dello sport italiano che, per diversi motivi, sarebbe anch’esso ... Leggi su calcionews24 Ripresa campionati - Gravina : "Lavoriamo senza fretta - ma senza sosta per farci trovare pronti"

Gravina “Stagione da chiudere - lavoriamo sul come non sul quando”

Calcio - Gabriele Gravina : “Lavoriamo su auspici - speranze in tema di Serie A. Europei? Il rinvio è la strada da seguire” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente della FIGCha espresso le proprie considerazioni in merito al futuro delitaliano Il presidente della FIGC Gabrieleha commentato la situazione legata alitaliano: «per farilin, non per farloe basta. Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni. Abbiamo sempre affermato di volerquando ci sarebbero state le condizioni e l’orizzonte prospettato dal Governo ci consente di farlo. Siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso perché è seria e responsabile, l’unica che persegue l’interesse generale del sistema e quello più complessivo dello sport italiano che, per diversi motivi, sarebbe anch’esso ...

Vittoriog82 : RT @SkySport: ULTIM'ORA FIGC Gravina: 'Lavoriamo per ripartire in sicurezza Mettere da parte polemiche e giocare di squadra' ? https://t.co… - SkySport : ULTIM'ORA FIGC Gravina: 'Lavoriamo per ripartire in sicurezza Mettere da parte polemiche e giocare di squadra' ?… - forzaroma : Gravina: “Basta polemiche, lavoriamo insieme per concludere i campionati”?? #SerieA - sportli26181512 : Gravina: 'Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e basta': “Lavoriamo per far… - RaiSport : ? #Gravina: 'Giochiamo di squadra per farlo in sicurezza' Il presidente della #Figc: 'Lavoriamo per far ripartire… -