Grande notizia per Barbara D’Urso: questa mattina si è svegliata così (Di lunedì 27 aprile 2020) C’è una vincitrice per quanto riguarda gli ascolti di ieri, 26 aprile 2020. In pieno lockdown ha vinto Live Non è la D’Urso nella gara negli ascolti tra i talk della serata proposti dalla concorrenza. A seguire il programma domenicale di Barbara D’Urso sono stati 2.541.000 telespettatori, pari al 12,21% di share. La trasmissione è partita in ritardo, a ridosso dell’edizione speciale del Telegiornale di Canale 5 che ha trasmesso la conferenza stampa del presidente Giuseppe Conte riguardo la Fase 2. Partiamo con l’anteprima di Live Non è la D’Urso che, dalle 21.06 alle 21.36, ha ottenuto 4.222.000 telespettatori e il 13.5%. Subito dopo, secondo i dati auditel e gli ascolti tv, troviamo Massimo Giletti con Non è l’Arena su La7 che ha totalizzato 2.092.000 telespettatori e l’8,92% di share. Giletti ha ... Leggi su caffeinamagazine Grande Fratello - notizia shock su un’ex concorrente : ecco cosa le è successo

Coronavirus - ieri un piccolissimo segnale di grande importanza : “E’ una buona notizia - possiamo gioire”

Coronavirus - ieri un piccolissimo segnale di grande importanza : “Una buona notizia - possiamo gioire” (Di lunedì 27 aprile 2020) C’è una vincitrice per quanto riguarda gli ascolti di ieri, 26 aprile 2020. In pieno lockdown ha vinto Live Non è la D’Urso nella gara negli ascolti tra i talk della serata proposti dalla concorrenza. A seguire il programma domenicale diD’Urso sono stati 2.541.000 telespettatori, pari al 12,21% di share. La trasmissione è partita in ritardo, a ridosso dell’edizione speciale del Telegiornale di Canale 5 che ha trasmesso la conferenza stampa del presidente Giuseppe Conte riguardo la Fase 2. Partiamo con l’anteprima di Live Non è la D’Urso che, dalle 21.06 alle 21.36, ha ottenuto 4.222.000 telespettatori e il 13.5%. Subito dopo, secondo i dati auditel e gli ascolti tv, troviamo Massimo Giletti con Non è l’Arena su La7 che ha totalizzato 2.092.000 telespettatori e l’8,92% di share. Giletti ha ...

rusembitaly : Siamo rimasti colpiti dalla tragica notizia della scomparsa di un grande giornalista italiano #GiuliettoChiesa . Lu… - GiovanniToti : ??Una buona notizia per tutti i futuri papà liguri: da adesso potranno tornare in sala parto per veder nascere i lor… - ignaziocorrao : Oggi insieme al gruppo locale del #M5S di San Vito lo Capo nel Trapanese capitalizziamo una bella vittoria di tutel… - marzola_daniela : @AndreaScanzi Grande Andrea! Ottima notizia! Continua così ?? - _ThePrez_ : RT @lforesti: Conte non ha parlato né di testing né di tracing (umano e tecnologico) per la fase due Non è una buona notizia, per tutti no… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande notizia Grande notizia per Barbara D'Urso: questa mattina si è svegliata così Caffeina Magazine Covid-19, occhio alle bufale sui “buoni regalo” da spendere al supermercato

Circolano su Whatsapp e sfruttano i marchi più famosi della grande distribuzione per carpire informazioni personali ...

Ariana Grande ha definito “degradanti” certe sue imitazioni su TikTok

Ariana Grande ha definito “degradanti” certe sue imitazioni su TikTok Sono tante le imitazioni di Ariana Grande che circolano su TikTok: c'è chi emula i suoi look ma soprattutto ci sono molti video ch ...

Circolano su Whatsapp e sfruttano i marchi più famosi della grande distribuzione per carpire informazioni personali ...Ariana Grande ha definito “degradanti” certe sue imitazioni su TikTok Sono tante le imitazioni di Ariana Grande che circolano su TikTok: c'è chi emula i suoi look ma soprattutto ci sono molti video ch ...