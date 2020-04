Gossip Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Irene: ritorno di fiamma? (Di lunedì 27 aprile 2020) Luigi Mastroianni e Irene Capuano dopo Uomini e Donne tornano insieme? Il Gossip In queste ultime ore Deianira Marzano ha pubblicato su instagram uno screen di un messaggio che ha ricevuto da una ragazza che ha voluto sapere una sua opinione sul fatto che Luigi Mastroianni del Trono Classico di Uomini e Donne, in ogni occasione, continuerebbe a parlare della sua ex fidanzata Irene Capuano. Ovviamente la fan in questione non ha fatto mistero di sperare ci possa essere un clamoroso ritorno di fiamma tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne. E sul fatto che quest’ultimo continui a parlare incessantemente della sua ex fidanzata, Deianira pare non avere molti dubbi, rispondendo a questa ragazza: “Forse lui ci tiene ancora a lei?” Successivamente l’influencer ha anche rivelato di aver contattato privatamente l’ex tronista di Maria De Filippi per ... Leggi su lanostratv Gossip Uomini e Donne - Pamela Barretta su Enzo : “Deve imparare il rispetto”

