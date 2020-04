Gomorra | frasi | parole e maleparole dagli Stati Uniti di Scampia e Secondigliano

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 aprile 2020) Le miglioridi- la serie, da Genny e Ciro a Salvatore Conte e i Savastano, con qualche delucidazione e curiosità su alcuni termini; i tormentoni, le battute sui temi al centro della serie: amore e famiglia, donne e rivali, cibo e potere. Sin dal primo episodio di- La Serie, il linguaggio dei protagonisti è stato uno degli elementi più discussi della serie. Una vera sfida per il network e anche per gli spettatori che non conoscono il napoletano. E come se non bastasse, il più delle volte il dialetto che anima le miglioridie i dialoghi della serie, è un napoletano "sporco", uno slang delle periferie e dei quartieri "difficili" che raramente ascolterete nelle zone più centrali e "perbene" della città. Le vocali si espandono, e si gonfiano un po' quasi a mostrare una certa spavalderia cafona, ...