Gli ormoni sessuali femminili contro il coronavirus

Saranno utilizzati in due test clinici negli Stati Uniti per valutare se riducano il rischio di morte per gli uomini, visto che sono più a rischio delle donne ...

Prada sostiene ricerca San Raffaele su legame ormoni sessuali-Covid

MILANO (Reuters) - Il gruppo Prada ha deciso di dare il proprio sostegno economico al progetto di ricerca "Proteggimi" sulla fragilità maschile al coronavirus avviato dall'ospedale milanese San Raffae ...

