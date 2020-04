Gli italiani non vogliono raccogliere pomodori, l’appello del presidente degli Agricoltoi: “Sanatoria per 200mila immigrati” (Di lunedì 27 aprile 2020) Intervista del presidente della Cia Agricoltori italiani, Dino Scanavino, a Leggo. Un’intervista in cui emergono le preoccupazioni del numero uno degli agricoltori in vista del fatto che non ci saranno lavoratori pronti ad effettuare il canonico lavoro di raccolta – fatto annualmente da lavoratori stranieri stagionali. “Solitamente la raccolta di frutta e verdura viene fatta … L'articolo Gli italiani non vogliono raccogliere pomodori, l’appello del presidente degli Agricoltoi: “Sanatoria per 200mila immigrati” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Sondaggi Noto : vacanze - solo un terzo degli italiani le sta programmando

Coronavirus - agli italiani le mascherine costeranno oltre due miliardi nei prossimi mesi

Sondaggi : gli italiani contrari alla ripresa del campionato di calcio (Di lunedì 27 aprile 2020) Intervista deldella Cia Agricoltori, Dino Scanavino, a Leggo. Un’intervista in cui emergono le preoccupazioni del numero unoagricoltori in vista del fatto che non ci saranno lavoratori pronti ad effettuare il canonico lavoro di raccolta – fatto annualmente da lavoratori stranieri stagionali. “Solitamente la raccolta di frutta e verdura viene fatta … L'articolo Glinon, l’appello delAgricoltoi: “Sanatoria per 200mila immigrati” NewNotizie.it.

matteosalvinimi : Oggi a Roma. Senza polemica, solo una riflessione. Gli Italiani sono chiusi in casa, niente funerali, messe e matr… - AnnalisaChirico : Non ho capito: per il premier Conte la fase 2 è come la 1 ma con una motivazione in più sull'autocertificazione? St…

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Il periodo di quarantena spinge gli italiani ad utilizzare internet Il Primato Nazionale Una Repubblica fondata sui “congiunti”: la sciocca scelta familista del governo per la fase due

Chi ha deciso che i legami personali di milioni di italiani non sposati o che vivono lontani dalle loro famiglie valgono meno? Persino ai funerali ci sarà spazio solo per i “congiunti”: una scelta mio ...

Gli incredibili paragoni tra dopoguerra e dopovirus di un esponente del PD sannita che non cita fascismo, nazismo e partigiani

Il 25 aprile è alle spalle, il calendario della Liberazione e la memoria della Resistenza sono sempre lì appesi al muro, e danno appuntamento tutti i giorni dell'anno fino al prossimo 25 aprile, e poi ...

