Gli attori de Il Paradiso delle Signore nell’esperimento della web serie “pandemica” 10

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Mentre termina la programmazionesoap su Rai1, interrotta prima del previsto per via dell'emergenza Coronavirus, glide Ilhanno lanciato una webda loro stessi recitata: l'esperimento si intitola 10 Giorni Almeno - UnaPandemica ed è un modo per mettere a frutto la creatività durante la quarantena che ha imposto loro di interrompere le ripreseseconda stagionefiction. Nella webin sette episodi, diecide Ilinterpretano altrettanti personaggi alle prese con la sfida di realizzare un cortometraggio durante l'isolamento, adeguandosi alle misure di contenimento anti-contagio da Covid-19 con tutti gli impedimenti che ne derivano. Larealizzata a zero budget, nata come esperimento collettivo del gruppo di lavoro de Il, prova a raccontare con i ...