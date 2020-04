Giuseppe Conte, il gesto durante la conferenza stampa incuriosisce il web: “Ma che fa?” (Di lunedì 27 aprile 2020) Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa la mano scivola spesso in tasca: cosa succede? Ieri sera, domenica 26 aprile 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha raccolto ancora una volta gli italiani davanti alla tv per una conferenza stampa il cui obiettivo era quello di spiegare cosa succederà dal 4 maggio. Siamo ancora in pieno lockdown, ma l’Italia è pronta a ripartire e Conte ha spiegato come. Ma sul web un dettaglio non è passato inosservato. Su Twitter, mentre il Presidente del Consiglio era in diretta tv, si è scatenata la curiosità per un gesto di Conte. Intento a spiegare i dettagli per imboccare la tanto attesa Fase 2, il premier ogni tanto abbassava la mano sinistra sotto al tavolo e la infilava nella tasca della giacca. Un gesto ripetuto talmente tante volte da non poter essere ignorato: in tanti su Twitter hanno ... Leggi su tpi Giorgia Meloni massacra la fase due. Così attacca Giuseppe Conte

