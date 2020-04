Giulia De Lellis confessa a Simona Ventura perché è tornata con Andrea Damante

Leggi su bitchyf

(Di lunedì 27 aprile 2020)Deoggi pomeriggio ha realizzato una diretta Instagram cone fra una chiacchiera ed un’altra hanno – ovviamente – parlato anche di. “Io sono una tipa troppo istintiva, ma non voglio avere nessun tipo di pensiero guardandomi indietro un giorno. Voglio capire perché sento alcune cose. Voglio vedere che succede. I ragazzi che ci seguono sono un sacco curiosi di capire cosa sta succedendo. Io lo dico sempre, un giorno vi racconterò un’altra storia. Non dico che scriverò un altro libro, non lo so magari sì. Per adesso voglio capire”.ha poi continuato: “Questo è un momento un po’ particolare, un mix di emozioni, ma mi reputo fortunata rispetto a tanti altri perché sto condividendo la quarantena con i miei cari, rispetto a molti che sono soli. Mi sto ...