Giro d’Italia 2020 in contemporanea con le Classiche Monumento e subito dopo il Tour. La Corsa Rosa rischia di venire snobbata (Di lunedì 27 aprile 2020) Sta prendendo corpo il calendario del ciclismo internazionale, in attesa ovviamente degli sviluppi inerenti il coronavirus, con la pandemia che al momento è tutt’altro che ferma. L’UCI da giorni ha ormai annunciato la prima bozza, con le date di Tour de France e Mondiali in Svizzera che sembrano essere certe, mentre tutte le altre corse ancora devono trovare una sistemazione precisa. Nel Bel Paese l’attesa è ovviamente tutta per il Giro d’Italia. La Corsa Rosa, che sarebbe dovuta partire dall’Ungheria nel mese di maggio, ora rischia di essere spostata ad ottobre. Problemi logistici, con il meteo autunnale che potrebbe non favorire i passaggi sulle montagne alpine (prevista la presenza di neve oltre i 2000 metri di altitudine), ai quali si aggiungono anche quelli di una startlist che sarà molto probabilmente priva di alcuni fenomeni del ... Leggi su oasport Giro d’Italia virtuale - la Vini Zabù KTM vince la terza tappa. Astana in maglia rosa - Pozzovivo firma il miglior tempo

Giro d’Italia 2020 : Remco Evenepoel conferma la presenza. Obiettivi Corsa Rosa e Mondiale per il belga

Giro d’Italia 2004 : Damiano Cunego detta la legge del Piccolo Principe (Di lunedì 27 aprile 2020) Sta prendendo corpo il calendario del ciclismo internazionale, in attesa ovviamente degli sviluppi inerenti il coronavirus, con la pandemia che al momento è tutt’altro che ferma. L’UCI da giorni ha ormai annunciato la prima bozza, con le date dide France e Mondiali in Svizzera che sembrano essere certe, mentre tutte le altre corse ancora devono trovare una sistemazione precisa. Nel Bel Paese l’attesa è ovviamente tutta per ild’Italia. La Corsa Rosa, che sarebbe dovuta partire dall’Ungheria nel mese di maggio, ora rischia di essere spostata ad ottobre. Problemi logistici, con il meteo autunnale che potrebbe non favorire i passaggi sulle montagne alpine (prevista la presenza di neve oltre i 2000 metri di altitudine), ai quali si aggiungono anche quelli di una startlist che sarà molto probabilmente priva di alcuni fenomeni del ...

sulsitodisimone : 27 Aprile 1901 – Italia, parte il giro automobilistico d'Italia - BussaIl : @LaGrevia Puoi prendere un pochino d'aria poi si vede se rispettiamo le regole a giugno vai pure in spiaggia. Poi s… - italiasegreta : 1901 - Parte il giro automobilistico d'Italia: il vincitore è Giovanni Agnelli ( ) by - Ag_RiverFlash : CICLISMO: Tour de France dal 29 agosto al 20 settembre, Giro d'Italia dal 3 ottobre - RuoteAmatoriali : Giro d'Italia Virtual by Enel: alla Vini Zabù KTM di Stojnic e Bartolozzi la tappa di San Daniele del Friuli -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Discorso Conte, la fase 2: cosa dice il decreto del 26 aprile Corriere della Sera