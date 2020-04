Giornali gratis su Telegram. La Procura di Bari apre un’inchiesta dopo la denuncia della Fieg. Nel mirino della Finanza 17 canali pirata (Di lunedì 27 aprile 2020) Migliaia di riviste e Giornali e altri contenuti, a pagamento e protetti dal diritto d’autore, sono stati illecitamente diffusi attraverso almeno 17 canali Telegram. Una pratica che nei giorni scorsi era stata già denunciata all’Agcom dalla Fieg. Ora è la Procura di Bari a indagare disponendo il sequestro preventivo di urgenza degli stessi canali, in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza, per i reati di riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto d’autore. L’inchiesta, coordinata dal Procuratore aggiunto Roberto Rossi, è nata proprio dalla denuncia della Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali), presentata il 10 aprile all’Agcom. Il provvedimento, ha fatto sapere la Procura pugliese, riguarda persone in corso di identificazione le ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus : test sierologici gratis - in Toscana - anche a commesse - impiegati - giornalisti

