Giocatori della Salernitana violano le norme anti-Covid (Di lunedì 27 aprile 2020) Tempo di Lettura: 3 minuti Cinque calciatori multati per aver organizzato il compleanno © www.ottopagine.it Un brutto episodio che ha visto protagonisti alcuni calciatori della Salernitana, quello accadduto domenica scorsa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, quattro calciatori della compagine campana (Mantovani, Giannetti, Lopez e Migliorini) si sono recati alla festa di compleanno del compagno di squadra Francesco Di Tacchio. Chiaramente la festa ha fatto molto discutere dato che alla festa sono intervenuti, probabilmente “invitati” da qualche vicino, i carabinieri che hanno multato i cinque calciatori per la violazione delle direttive sul Covid-19. A tutti è stata comminata una sanzione di 400 euro a testa, oltre ad essere stati sottoposti a quarantena domiciliare forzata. La società non si è fatta attendere ed ha ... Leggi su lapiazzettadellosport Calcio - Di Tacchio e 4 giocatori della Salernitana organizzano una festa di compleanno : multa di 400 euro a testa

