Gina Lollobrigida a «Un Giorno in Pretura» Su Rai3 | le ‘finte’ nozze dell’attrice

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 27 aprile 2020), Javier Rigauprotagonista assoluta ad Unin. Dalle sfavillanti passerelle alle aule di tribunale, l’attrice 92enne sarà al centro della puntata d’esordio della nuova stagione del programma giudiziario di. Domenica prossima, 3 maggio, la trasmissione di prime time condotta da Roberta Petrelluzzi racconterà infatti la vicenda del controverso matrimonio trae l’imprenditore Francisco Rigau Rafols – tra loro, una differenza di 34 anni – che sarebbe avvenuto all’insaputa della popolare interprete. Quella documentata sarà una storia rocambolesca durata per anni e ancora oggi non del tutto risolta. L’attrice infatti accusò Rigau di averla sposata con l’inganno, per poter ereditare tutti i suoi beni. Secondo l’accusa, l’uomo aveva fatto ...