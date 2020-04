Gf Vip Sossio Aruta contro Antonio Zequila e Teresanna Pugliese

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 27 aprile 2020)è stato uno dei protagonisti del “GF Vip” , durante il reality ha discusso in maniera animata con. Ospite di Giada Di Miceli durante la trasmissione “Non succederà più” su Radio Radio,è tornato ad attaccare gli ex coinquilini: «Sono arrivato tra i primi tre e questo mi gratifica tantissimo, alla faccia di chi è arrivato prima, di quelli che mi hanno criticato e offeso». «Le persone con cui non andavo d’accordo erano Licia Nunez,e Fernanda Lessa. Io ho semplicemente reagito alle persone che mi hanno offeso, mi sono dovuto difendere da accuse varie.lo reputo un chiacchierone, lui non avrebbe mai lasciato il mondo della televisione se avessi vinto, come aveva detto. Tutti lo ricordano per gli strafalcioni ...