GF Vip: Adriana Volpe al naturale si mostra senza trucco con le rughe (Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo Caterina Balivo e Alessia Marcuzzi anche Adriana Volpe ha deciso di mostrarsi senza trucco ai suoi fan. Un selfie dove la 46enne, ex conduttrice Rai, non nasconde rughe e difetti della pelle… Avanti la prossima! Aumentano le donne dello spettacolo che hanno deciso in questo lunga quarantena di mostrarsi senza trucco e nemmeno inganni. E così dopo Caterina Balivo e Alessia Marcuzzi anche Adriana Volpe ha decisoArticolo completo: GF Vip: Adriana Volpe al naturale si mostra senza trucco con le rughe dal blog SoloDonna Leggi su solodonna GF Vip | Adriana Volpe pubblica una foto senza trucco : il web la elogia

Adriana Volpe si sbilancia dopo il GF Vip : “Paolo e Clizia? Sono bloccati”

Adriana Volpe confessione live dopo il GF Vip | “La situazione è…” (Di lunedì 27 aprile 2020) Dopo Caterina Balivo e Alessia Marcuzzi ancheha deciso dirsiai suoi fan. Un selfie dove la 46enne, ex conduttrice Rai, non nascondee difetti della pelle… Avanti la prossima! Aumentano le donne dello spettacolo che hanno deciso in questo lunga quarantena dirsie nemmeno inganni. E così dopo Caterina Balivo e Alessia Marcuzzi ancheha decisoArticolo completo: GF Vip:alsicon ledal blog SoloDonna

zazoomblog : GF Vip Adriana Volpe pubblica una foto senza trucco: il web la elogia - #Adriana #Volpe #pubblica #senza - fainformazione : Adriana Volpe ha spiegato il motivo per cui suo marito non è con lei e con la loro bambina Giselle - Adriana Volpe… - fainfocultura : Adriana Volpe ha spiegato il motivo per cui suo marito non è con lei e con la loro bambina Giselle - Adriana Volpe… - VicolodelleNews : ‘#GFVip’ Adriana Volpe in una diretta spiega perché lei e il marito Roberto Parli fanno la quarantena così distanti… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #grandefratellovip ancora polemiche #AntonellaElia al veleno Come sbugiarda #patrick -