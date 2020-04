Genova, il sindaco Bucci: «Il Ferraris è in vendita» (Di lunedì 27 aprile 2020) Marco Bucci, sindaco di Genova, è tornato a parlare dello stadio Luigi Ferraris in un’intervista rilasciata a Tuttosport. Il sindaco ha fatto il punto circa la gestione dell’impianto e sulle possibilità di vendita della struttura, ma ha anche aperto alla costruzione di un nuovo stadio. «La mia posizione è semplice: lo stadio è in vendita. … L'articolo Genova, il sindaco Bucci: «Il Ferraris è in vendita» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Bucci (sindaco di Genova) : «Il Ferraris è in vendita»

Terremoto a Piacenza - scossa magnitudo 4.2 : trema il Nord da Milano a Genova. Il sindaco : «Spavento enorme»

Genova - il sindaco Bucci e il giro per la città quasi deserta (Di lunedì 27 aprile 2020) Marcodi, è tornato a parlare dello stadio Luigiin un’intervista rilasciata a Tuttosport. Ilha fatto il punto circa la gestione dell’impianto e sulle possibilità didella struttura, ma ha anche aperto alla costruzione di un nuovo stadio. «La mia posizione è semplice: lo stadio è in. … L'articolo, il: «Ilè in» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GiovanniToti : ?? Sindaco @buccipergenova: inizieranno domani le operazioni di sollevamento dell’ultimo impalcato del Ponte per #Genova. #CoronavirusLiguria - GiovanniToti : ??Sindaco @buccipergenova: “L’elevazione dell’ultimo impalcato del ponte di #Genova avverrà tra domenica 26 e lunedì… - NandoPiscopo1 : RT @CalcioFinanza: Genova, il sindaco #Bucci: «Il #Ferraris è in vendita. Disponibili anche a valutare progetti per la costruzione di un al… - CalcioFinanza : Genova, il sindaco #Bucci: «Il #Ferraris è in vendita. Disponibili anche a valutare progetti per la costruzione di… - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Genova, il sindaco Bucci: «Il Ferraris è in vendita»: Marco Bucci, sindaco di Genova, è tornato a p… -