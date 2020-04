Genova | il nuovo ponte Morandi pronto è il simbolo di rinascita

(Di lunedì 27 aprile 2020) Primavera 2020. Questa era la scadenza. Nonostante maltempo ed emergenza coronavirus è una scadenza rispettata, in una settimana che più simbolica non si può: a metà fra il 25 aprile, giorno della liberazione, e il primo maggio, festa dei lavoratori. Questa settimana Genova avrà di nuovo il suo ponte, il collegamento fra le parti della città, al posto del viadotto Morandi crollato il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. https://twitter.com/per_genova/status/1252172682336047105

