“Fumavo regolarmente e Wenger lo sapeva benissimo | qualcuno glielo riferì” | l’aneddoto di

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020) Un vizio, quello del fumo, che non dovrebbe avere a che fare con la vita di uno sportivo, oltre che di tutti. Ma c’è chi ha utilizzato sigarette per alleviare le tensioni. Come Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, che ha raccontato un episodio risalente ai tempi dell’Arsenal in un podcast della radio ufficiale dei ‘Gunners’: “All’epoca fumavoe il boss lo: non voleva che nessuno fumasse nello spogliatoio. Dopo una partita, a causa della tensione, mi accesi una sigaretta nello spogliatoio nell’angolo delle docce, dove nessuno poteva vedermi.però se ne accorse e lo riferì al boss che, un paio di giorni dopo, mi chiese se era vero: io risposi di sì e venni multato”. Szczesny perse il posto da titolare e gli venne preferito sempre più spesso Ospina. ...