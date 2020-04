Fortnite tra gnomi e orsetti | indiscrezioni sulle nuove sfide

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Non passa giorno senza che si parli di: il Battle Royale di Epic Games è stato senza dubbio bravo a entrare nell'immaginario collettivo. Che si parli di nuovi contenuti già belli che prefissati o di, il gioco è sempre presente nei pensieri dei fan. Il team di sviluppo è stato senza dubbio parecchio scaltro nello stuzzicare costantemente la community. E non solo con la valanga di nuovi contenuti che da sempre animano il mondo di gioco. No, la scaltrezza sta anche nell'aizzare a più non posso la fiamma dell'hype con i cosiddetti datamine. Le scoperte effettuate all'interno delle linee di codice, in cui è possibile scovare anticipazioni di cosa arriverà nell'immediato futuro all'interno del gioco, molto spesso ci hanno visto giusto. E quelle delle ultime ore potrebbero risultare molto interessanti....