Formula 1, la stagione è salva: si parte in estate dall'Europa, il nuovo calendario (Di lunedì 27 aprile 2020) La Formula 1 si sta riorganizzando per partire il prima possibile. Chase Carey, Ceo di Libery Media, ha svelato di essere al lavoro sul nuovo calendario della stagione. “Pubblicheremo quello definitivo appena possibile”, ha dichiarato per smentire le voci di un annullamento del mondiale 2020. “Nonostante sia stato annunciato che il GP di Francia è stato cancellato - ha sottolineato Carey - siamo fiduciosi sul nostro programma di iniziare la stagione questa estate. L'obiettivo è cominciare a correre in Europa durante i mesi di luglio, agosto e inizio settembre, con la prima gara prevista in Austria nel fine settimana del 3-5 luglio. A settembre ottobre e novembre correremo in Eurasia, Asia e Americhe, finendo la stagione nel Golfo a dicembre”. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus Formula 1/ Max Mosley : "La Fia deve cancellare la stagione 2020"

